Ilrestodelcarlino.it - Ancona: Polci paga gli stipendi e ribadisce il suo impegno nonostante la sfiducia

L’hato glidi novembre. E fin qui niente di straordinario, se non fosse che per lo stesso tipo di scadenza poco più di sei mesi fa la città ha perso la serie C. La Ssc, infatti, ieri ha fatto fronte ai propri impegni, pare con denaro immesso nelle casse societarie proprio da Massimiliano, presidente in carica mato, che venerdì affronterà il consiglio d’amministrazione della società pronto a togliere l’incarico a lui come al tesoriere Gianluca Brilli e al segretario Andrea Manciola. Ieri sera, nel frattempo, s’è svolta la cena di Natale in biancorosso da Qualità è Amore, ristorante di Giuseppe Cingolani, storico sostenitore dorico. Alla cena, sponsorizzata dalla Copyrama di Francesco Prosperi, altra azienda già in passato a fianco ai biancorossi, hanno partecipato squadra, staff tecnico e dirigenza al completo, compreso dunque il presidente uscente Massimiliano