Ilrestodelcarlino.it - "Vigor, punti importanti contro squadre forti: così si cresce"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La gara dell’equilibrio. Statistiche alla mano, Fossombrone -era stata definita, quindi non poteva che finire in pareggio. Un risultato giusto per ciò che si è visto in campo: il 2-2 ha messo in luce la crescita di alcuni giocatori rossoblu, ma allo stesso tempo ha evidenziato delle lacune difensive. "Alcuni ragazzi stannondo esponenzialmente partita dopo partita - dice il direttore sportivo dellaRoberto Moroni -. Penso a Fernandez, autore del primo gol, Gonzalez, Ferrara. Andavano solo aspettati, ma tutta la squadra ha un’anima. Ho perso il conto delle gare che siamo riusciti a rimontare, questi risultati possono rivelarsi molto preziosi, tuttavia spetta a noi trovare la giusta continuità - prosegue il ds -. A cavallo della sosta ci aspettano un paio di partite in casa, dobbiamo approfittarne, ma non sarà facile.