Van Basten | Il mio Milan pieno di campioni

Van: “Il miodi”“L’allenatore conta ultimamente l’Inter comanda ma si può tornare grandi. Leao? Forte, ma..La presenza di Marco Vanha scaldato i cuori del popolo rossonero per la festa dei 125 anni. L’olandese si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.IL LEGAME CON IL– “Se hai giocato qui ao, con la maglia del, è difficile non sentire il feeling con la città, con lo stadio, con i tifosi e con la storia di questo grande club. Per me i colori rossoneri, il pubblico e la società resteranno sempre qualcosa di speciale. Anche se vivo in Olanda, quando gioca la prima cosa che controllo è il risultato del”.IL DNA EUROPEO DEL CLUB – “Era l’unità di una società che aveva al comando due dirigenti esperti e del calibro di Berlusconi e Galliani.