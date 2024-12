Ilrestodelcarlino.it - «Una nuova era di coraggio, riscatto e opportunità

Victor Hugo sosteneva che il futuro avesse molti nomi: per i deboli fosse l’irraggiungibile, per i timorosi l’ignoto, per isi l’. Ferrara ha scelto di rompere con l’immobilismo del passato e di abbracciare il futuro come un’, guidata daldi guardare avanti senza dimenticare ciò che la rende unica. Negli ultimi anni abbiamo tutti notato una trasformazione senza precedenti, frutto di un lavoro di squadra che ha messo al centro l’innovazione, la sicurezza, la rigenerazione urbana, l’ambiente, la manutenzione di strade, di marciapiedi e del verde pubblico, il decoro e lo sviluppo turistico con eventi internazionali. Lo abbiamo fatto ricucendo i pezzi della città che fino al 2019 erano rimasti isolati, senza fare distinzioni tra centro, periferie e frazioni.