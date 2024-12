Lanotiziagiornale.it - Tutti i bonus del 2025: i sostegni confermati e le novità per le famiglie e i lavoratori dal prossimo anno

Dall’asilo nido agli elettrodomestici, passando per il sostegno ai nuovi nati. Tra conferme esono tanti idelper. La Manovra ha confermato diverse misure e ne ha aggiunte di nuove, smentendo in parte le promesse del governo Meloni, che da sempre sostiene di voler eliminare iuna tantum per puntare su progetti più strutturali.Diversi i, quindi, e altrettanti quelli nuovi. Ma quali sonodele chi può ottenerli? Entriamo nel dettaglio.Idalla Manovra per ilLa prima conferma è quella per ilristrutturazioni, prolungato di un altro: si tratta di un incentivo che prevede la restituzione in detrazioni del 50% delle spese. Ilviene però tagliato, rimanendo al 50% solo per le prime case e scendendo al 36% per le case dopo la prima.