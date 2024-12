Thuram | Al 2025 chiedo un altro Scudetto con l’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la roboante vittoria in casa della Lazio per 6-0, Marcusè intervenuto ai microfoni dell’emittente francese TF1 e ha tirato le somme di questo 2024 per lui straordinario, culminato con la vittoria dellonel derby, in cui ha anche messo la firma del gol del 2-1.L’attaccante nato a Parma inizia il suo intervento parlando della partita di Nations League tra Italia e Francia, disputata un mese fa nel ‘suo’ stadio San Siro e, in generale, del suo momento con la nazionale transalpina: “È stato veramente bello. Mi sono goduto ogni momento sin dall’uscita sul campo fino al fischio finale. Le critiche in nazionale? Non mi toccano più di tanto perchè fa parte del nostro lavoro. Quando si diventa professionisti le critiche arrivano per forza ma un calciatore deve essere bravo a passarci sopra.