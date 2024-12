Inter-news.it - Teotino: «Impressionato da Mkhitaryan! Seconda giovinezza»

Leggi su Inter-news.it

presente dagli studi di Sky Sport dopo Lazio-Inter, si è soffermato a parlare tra tutti, della prestazione di Henrikh, spesso sottovalutato.SALE IN CATTEDRA – La prestazione del centrocampista armeno non è passata inosservata a Gianfranco, che ha parlato così dopo Lazio-Inter: «La prestazione di Henrikhè stata strepitosa. Questo giocatore ha ritrovato una: a gennaio compie 36 ed è stato il più impiegato da Inzaghi. Anche stasera è stato impiegato dal primo all’ultimo minuto, facendo anche i primi due assist. Mi ha».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «da»)© Inter-News.