Ilfattoquotidiano.it - Subaru Forester, la prova de Il Fatto.it – Asfalto o fango, per lei pari sono – FOTO

Andrea P. è il “cliente ideale” della nuova: lo dice la stessa, descrivendo l’acquirente tipo della Suv nipponica come un 55enne di cultura medio-alta, tipicamente in coppia ed “equipaggiato” con 2 o più figli adulti, amante della vita all’aria aperta e dello sport. Fin qui, poco da eccepire. Ma “il contesto di mercato è complicato”, come ammette Nicola Torregiani, presidente e ceo della divisione italiana del marchio giapponese: “La volatilità degli indici economici, l’incertezza politica (leggasi ambiguità del green deal, ndr) e la mandria di nuovi brand concorrenti, perlopiù cinesi, pronti a invadere l’Europa, stanno creando più di qualche grattacapo”, anche a chi le auto dovrebbe venderle, in quanto “si fatica a capire dove sia la reale domanda di mercato”.Già, ma cosa c’entra tutto questo con la nuova? C’entra eccome, perché la vettura, come spiega Torregiani, “fa parte di una strategia di medio/lungo periodo votata alla flessibilità”.