Movieplayer.it - Secret Level ottiene da Prime Video il rinnovo per la stagione 2

La serie animata antologica, prodotta da Tim Miller, ha ottenuto da parte diilper una2.ha ottenuto ufficialmente ilper la2 da parte di Amazon. Il progetto animato antologico è composto da racconti brevi ambientati nel mondo deigioco, ispirandosi a titoli molto amati come Pac-Man, Dungeons & Dragons. Un debutto record per la serie animata Amazon ha dichiarato cheha ottenuto il miglior debutto di sempre sulla piattaforma diper una serie animata, raggiungendo quota 155.3 milioni di minuti visti negli Stati Uniti durante la prima settimana di disponibilità in streaming. Le statistiche di Luminate fanno quindi pensare a circa 1.4 milioni di .