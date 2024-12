Formiche.net - Quel fiume di denaro tra Damasco e Mosca. Il tesoro di Assad

I soldi, nemmeno a dirlo, sono tanti. Negli ultimi anni tra Siria e Russia è successo qualcosa di grosso. Undispostato dall’ormai ex dittatore Bashar al-nei forzieri di. Il che può spiegare al netto delle ragioni geopolitiche, il feeling dicon il Cremlino. Nello specifico, la Banca centrale di Siria ha spostato circa 250 milioni di dollari di liquidità anell’arco di due anni quando l’allora dittatore siriano Bashar al-era indebitato con il Cremlino per il sostegno militare e i suoi parenti acquistavano segretamente beni in Russia.Nel dettaglio, l’ex leader siriano, tra il 2018 e il 2019, avrebbe spedito in Russia quasi due tonnellate di banconote.avrebbe trasportato segretamente aall’interno di valigie i contanti, presi dalla Banca centrale della Siria per uso personale.