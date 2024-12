Spazionapoli.it - “Pronti a fare follie”, il Napoli pensa ad un colpo da 40 milioni: i dettagli

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calcio– La società starebbe valutando un superda 40di euro per rinforzare la rosa: ha stregato tutti. Di chi si tratta Migliorare la rosa a propria disposizione è un obiettivo della società. Tra le ultimissime calcioc’è anche quella legata ad un possibiledi calciomercato che starebbe facendo sognare alcuni dirigenti. A riportare la notizia è Il Mattino, che dedica alcune righe ad un giocatore chebbeai partenopei. Non un modus operandi così comune, ma che potrebbe vedere proprio in questo caso un’eccezione.La volontà di Aurelio De Laurentiis e di Giovanni Manna è quella di permettere ad Antonio Conte di ritornare in Champions League, in primis, e poi poter sognare nuovamente uno Scudetto come successo due anni fa con Luciano Spalletti.