Primo premio Narrazioni. Al “distopico“ di Tedesco

Un graphic novelè il vincitore della terza edizione di, il concorso per giovani autori di fumetti, promosso dall’associazione lucchese Artespressa. Si intitola “Che tempo fa dopo il tramonto” e racconta di una società immaginaria in cui gli anziani, “Over”, sono costretti a lavorare fino all’esaurimento, con turni di 13 ore al giorno, mentre i giovani, gli “Under”, godono di una pensione dorata. L’autrice è Ludovica, trentenne, laureata in ingegneria edile e architettura al Politecnico di Milano e ingegneria civile a Parigi, appassionata di fumetti fin dalla più tenera età. Con questo lavoro si aggiudica un contratto con la casa editrice lucchese Rider Comics, comprensivo di anticipi sulle royalties pari a mille euro lordi. Il volume uscirà nell’autunno del 2025.