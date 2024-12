Ilrestodelcarlino.it - Piazza Travaglio, parte la riqualificazione Da distesa d’asfalto ad area verde e moderna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, attualmente per lo più un parcheggio grigio e spoglio, si trasformerà in una nuovacontemporanea, elegante, flessibile e attrattiva. Comedel progetto “Look-Up!”, l’importante ingresso sud del centro storico sarà finalmente trasformato in un luogo dedicato alla socialità,e sostenibile. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo spazio pubblico, accessibile a tutti, che ridurrà drasticamente l’isola di calore dovuta all’attuale colata di asfalto tramite l’introduzione di nuove alberature, interventi di desigillazione del suolo. Questa sarà coadiuvata da un nuovo sistema di illuminazione pubblica e da dispositivi smart capaci di mitigare gli effetti delle ondate di caldo estive, secondo le esigenze specifiche di quest’come emerso nel percorsocipato con i portatori di interesse.