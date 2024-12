Quotidiano.net - Pensieri pieni d’attenzione

UNA TAVOLA chic La tavola delle feste richiede molto attenzione, come quella riposta dall’azienda comasca VallesusaCASA nell’alta qualità dei filati e nelle ampie possibilità di personalizzazione offerte dai suoi prodotti, per rendere unica ogni occasione a tavola. Come i servizi con tre nuovi disegni: Snowflake, in jacquard; Luce, nuovo ricamo monovariante in filato lurex che rende il servizio tavola estremamente luminoso e chic; Etoile stampato con tecnica digitale. SOSTENIBILI E ORGANIZZATI Per le feste, Whirlpool e Natuzzi, insieme a Fabio Novembre, hanno reinterpretato la sostenibilità grazie all’innovativo “Wash Less”, per lavare meno e ripensare la “sedia dei vestiti” aiutando il pianeta. La nuova poltrona, sintesi di un design ricercato e una filosofia eco-consapevole, è l’idea regalo raffinata, che esprimere attenzione per l’ambiente e il prossimo.