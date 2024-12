Iltempo.it - Parla Piantedosi: "Così difenderò il Giubileo dal pericolo terrorismo"

Sette giorni all'inizio del. I lupi solitari e il fondamentalismo islamico sono una minaccia concreta per Roma, la Capitale del mondo cristiano in guerra. L'allerta è altissima. Il ministro dell'Interno Matteolo sa bene. E vuole essere «rassicurante», perché dietro le quinte dei nostri uomini in divisa, ogni giorno, viene portato avanti un lavoro imponente di «prevenzione».Ministro, partiamo proprio da qui. Papa Francesco ha lanciato un appello a vivere ilin maniera spirituale. Stiamondo della Capitale della cristianità in un momento in cui l'islamismo radicale inneggia alla distruzione del modello occidentale. Roma potrebbe essere il luogo per attentati simbolici? «Voglio sottolineare la grande capacità e professionalità delle nostre forze di polizia e lo scambio di informazioni con il comparto dell'intelligence.