Novità per il servizio porta a porta. Ecco gli incontri sul territorio: le date

L’anno nuovo porterà alcune interessantiper il ““, che coinvolge i residenti nel comune di Capannori. Ad annunciarlo sono Ascit Spa e il Comune che sottolineano come, a partire dal 1° febbraio dell’anno che sta per arrivare, ci saranno nuovi servizi ed entreranno in vigore alcuni cambiamenti relativi al calendario della raccolta rifiuti. Intanto nel mese di gennaio sarà distribuito il nuovo calendario che conterrà tutte le informazioni e i cambiamenti previsti a partire dal secondo mese dell’anno. Nel frattempo, per informare i cittadini in modo puntuale e per comunicare le nuovedella raccolta degli sfalci di potatura "Verde" e quelli della raccolta dei tessuti "Tessile", sono in consegna dei volantini che gli operatori lasceranno nella cassetta delle lettere degli utenti, già entro la fine di questo 2024.