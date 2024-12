Sport.quotidiano.net - Mesola rallenta, ma resta ancora al comando. Tra le inseguitrici guadagna la Comacchiese

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilacciuffa il pareggio negli ultimi minuti con Davo a Monte San Pietro, un risultato che consente ai castellani di conservare il primato in classifica, sia pure in coabitazione con la Valsanterno, che ha pareggiato a Gaggio Montano. Ha tenuto a freno le velleità del Valsetta Lagaro la X Martiri, che anzi si mangia le mani per non aver gestito meglio la superiorità numerica per oltre un tempo. Chi ha approfittato delmento di tutte le big è la, che ha vinto il derby d’alta quota con la Centese. Ora i lagunari sono staccati di soli 3 punti dalle due battistrada, come del resto il Bentivoglio, che ha pareggiato con la Portuense, giocata alla sera sul sintetico. Una partita dominata nel primo tempo dai bolognesi, che al 35’ passano in vantaggio. Nel secondo tempo prova a reagire la Portuense, ma davanti si trova una squadra ben organizzata che gestisce bene la partita.