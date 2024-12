Meloni | Pddopo macumbe datevi al woodoo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.40 Nella replica alla Camera, al Pd che ha detto che nessuno si è accorto che l' Italia è stata presidente G7,:"E' un insulto a sherpa, diplomatici, forze dell'ordine,Papa"."Stavate lì a fare lesperando nel fallimento.Fate un corso dinon funzionano" Al M5S, d'accordo su ritiro norma stipendi ministri non parlamentari, "ma no lezioni da chi pagava 300 mila euro a Grillo, con i soldi pubblici". E "non sono stata io ad accettare di arrivare in pochi anni al 2% del Pil in spese di difesa", ma "un signore di nome Conte".