Ilfattoquotidiano.it - Meloni alla Camera chiede “pragmatismo” con Trump. “Serve un pilastro Ue nella Nato. Dialogare con i ribelli siriani”

Rafforzamento dell’Italia e dell’Europa all’interno dellacon Donald, sostegno incondizioall’Ucraina e dialogo con la nuova leadership siriana. Sono solo alcuni dei punti sull’agenda di Giorgiache li ha presentati nel corso delle comunicazioniin vista del Consiglio europeo del 19 dicembre. La presidente del Consiglio sarà a Bruxelles già domani, dove prenderà parte al vertice con formula Weimar plus (Francia, Germania, Polonia, Regno Unito e Italia) al quale parteciperà anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, invitato dal segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte.in Ue e cone concretezza sono i due termini sottolineati danel corso del suo intervento nell’Aula di Montecitorio. Li riall’Uegestione dei lavori del Consiglio europeo, quando dice che quello del 19 “sarà di fatto il primo di questa nuova legislatura europea, il primo presieduto dal nuovo presidente Antonio Costa che ha manifestato a me e agli altri capi di Stato e governo la volontà di rendere i lavori più snelli e concreti, evitando di addentrarsi nelle conclusioni in questioni di dettaglio.