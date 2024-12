Matteo Salvini e la sentenza Open Arms | È un processo all’Italia ma io non ho paura

Leggi su Open.online

Il 20 dicembre 2024 arriva lapersul caso. Il leader della Lega è accusato «di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, dopo aver impedito per 19 giorni lo sbarco di 147 persone, tra cui minori, soccorse dalla Ong nel corso di tre salvataggi nell’agosto 2019». Il Capitano, annuncia oggi in un’intervista a Il Giornale, è «fiducioso, perché voglio credere che l’Italia sia un Paese normale, e in un Paese normale chi difende i confini non viene condannato. In caso contrario, sarebbe una pessima notizia per il Paese e un motivo di festa per i trafficanti e per i nemici dell’Italia. Significherebbe che, qui, tutto è concesso».L’attacco a ConteNel colloquio con Hoara Borselliattacca Giuseppe Conte, che secondo lui ha condiviso le sue scelte: «Ovviamente sì, il mio avvocato Giulia Bongiorno l’ha documentato ampiamente.