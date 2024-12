Lapresse.it - Mattarella: “Democrazia senza popolo è democrazia di fantasmi”

Il presidente della Repubblica Sergioè intervenuto alla cerimonia per lo scambio di auguri di Fine Anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile. Un lungo discorso quello del Capo dello Stato in cui ha toccato vari temi. “Leggo con queste lenti il crescente e preoccupante fenomeno dell’astensionismo, registrato nelle tornate elettorali da diversi anni a questa parte. Unasarebbe unadi. Unadebole. E’ necessario operare per recuperare fiducia, adoperandosi prima di tutto, per ricostruire il rapporto tra persone e istituzioni”, ha detto. Unità morale presupposto Repubblica forte, il riferimento è la Costituzione“Sovente parliamo della stabilità come di un fattore determinante del patrimonio di credibilità e di buona reputazione di un Paese.