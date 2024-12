Marten de Roon bergamasco vero | Pel de pöia questo premio racconta dell’uomo che sono

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Ero molto concentrato sul discorso, credo che altrimenti sarebbe arrivata qualche lacrima”. L’emozione si legge negli occhi dide, pochi minuti dopo aver ricevuto la Benemerenza Civica dal Comune di Bergamo. È il terzo giocatore dell’Atalanta a riceverla, dopo il Papu Gomez e Glenn Strömberg. L’ennesima testimonianza, forse la più forte di tutte, che, come sostenuto dalla sindaca Elena Carnevali nel suo discorso di apertura della cerimonia, è proprioche “si può diventare bergamaschi e chi lo diventa si porta dentro questa appartenenza per sempre”.Ora più che mai,è a tutti gli effetti “l’ambasciatore dello sportnel mondo”. Arrivato nell’estate nel 2015, dopo una stagione al Middlesbrough e tornato nel 2017: è diventato un punto di riferimento in campo e fuori, è primatista assoluto di presenze in Serie A con, superando Bellini e Angeleri, 2° assoluto all time del club per gettoni, dietro soltanto a Bellini.