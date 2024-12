Quifinanza.it - Manovra, retromarce e nuovi fondi: stipendi congelati, risorse per sanità e scuole in bilico

Dietrofront dovuto sugli aumenti dio per otto ministri e dieci sottosegretari senza scranno parlamentare. Una scelta dettata dal nervosismo politico che si respira dopo l’ultimo scontro tra maggioranza e opposizione alla Camera. Con una fiducia da votare mercoledì e il rischio di trascinare l’ultimo sì al Senato oltre Natale, il governo sembra voler disinnescare il cortocircuito prima che esploda.La notizia, del resto, aveva indignato la platea degli elettori, visto che glisono fermi da trent’anni e molti si trovano a fare i conti con l’inflazione galoppante. L’idea di un aumento per chi già siede nelle stanze del potere rischiava di diventare un boomerang in un Paese dove la precarietà e il lavoro sottopagato sono ormai la regola.Mentre il Parlamento si prepara a discutere lafinanziaria, con l’Aula fissata per mercoledì alle 14, le ultime ore hanno visto emendamenti approvati, bocciati o fermati sul filo del rasoio.