Ilfattoquotidiano.it - Malattia del Congo, il ministero della Sanità: “Non è misteriosa, ma solo una forma grave di malaria”

Non una nuova, né una patologia. Ma unapiùdi. IlRepubblica Democratica delha dichiarato oggi che laprecedentemente non identificata e che circola nella regione di Panzi è “unadi”. Le autorità locali – come riferisce l’agenzia Reuters sul suo sito – hanno affermato che laha ucciso 143 persone nella provincia sudoccidentale di Kwango a novembre. “Il mistero è finalmente stato risolto. Si tratta di un caso di, sottodirespiratoria, indebolito dalla malnutrizione“, ha affermato in un comunicato il.I sintomi di questasono mal di testa, tosse, febbre, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, affaticamento e anemia (nei casi gravi) ed erano state fatte diverse ipotesi sull’origine.