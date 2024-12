Dilei.it - Madalina Ghenea: “La mia lotta contro le molestie online”

per tanto tempo è stata vittima di stalking e divirtuali (e non solo),le quali ha deciso di sporgere denuncia due anni or sono. Soltanto adesso, nel dicembre 2024, ha potuto vedere per la prima volta la donna che presumibilmente ha più volte vessato e minacciato sia lei che la famiglia, persino colleghi e collaboratori. Una situazione insostenibile, oltre che pericolosa, che l’ha spinta a reagire: oggi per laretutto questo è una battaglia personale, ma anche per tutte le altre vittime che vivono la medesima sofferenza.faccia a faccia con la sua stalkerChe sia la “presunta” colpevole è d’obbligo precisarlo, dal momento in cui la donna è stata identificata solo di recente e il processo è soltanto agli inizi. Assistita dall’avvocato Michele Morenghi, l’attrice ha incontrato per la prima volta la persona che avrebbe reso la sua vita e quella delle persone a lei vicine un vero incubo.