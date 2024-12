Iodonna.it - L'opera si staglia su una superficie di 20 metri quadrati, celebrazione di una delle icone pop della tv pubblica

Leggi su Iodonna.it

Con una nuovadi street art Dietro la Tv, dedicata a Raffaella Carrà, prosegue lastoria dell’azienda Rai, in occasione dei 100 anniRadio e dei 70Tv. Un tributo al personaggio che più di tutti, ha incarnato lo spirito del pop nel panorama televisivo e musicale italiano. Raffaella Carrà. Storia di un’artista eterna guarda le foto Leggi anche › Su Rai 1 l’omaggio “La nostra Raffaella”, un ritratto umano e professionaleCarrà › Gianni Morandi torna in tv con lo show “Evviva!” per festeggiare i 70 anniRai La location è stata individuata nel Centro di Produzione Tv di via Teulada, a Roma, già intitolato alla grande professionista, in cui l’sisu unadi 20, praticamente tutta l’altezza dell’edificio.