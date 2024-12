Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 79-60, Eurolega basket in DIRETTA: EA7 per una rimonta difficilissima nell’ultimo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93-62 Sloukas di nuovo da tre, timeout Messina più che altro per non far tirare i remi in barca ai suoi.90-62 Sloukas dall’arco.87-62 Canestro non facile di Mannion, poco più di 7? alla fine.87-60 Ancora Nunn che sale a quota 37.85-60 Tripla anche di Mitoglou.82-60 Nunn con l’ottava tripla.Inizia l’ultimo.TOP SCORER –: 30 Nunn;: 14 MiroticSbaglia l’appoggio Sloukas, si entrerà tra poco negli ultimi e difficilmente decisivi 10 minuti.79-60 Schiacciata di LeDay a 30? dalla terza sirena.79-58 Gran scarico di Sloukas per Grant che mette la tripla.76-58 Anche per LeDay coppia di liberi e 2/2.76-56 Coppia di liberi per Lessort che fa 2/2, 2’26” alla penultima sirena.74-56 Palleggio arresto e tiro dalla media di Dimitrijevic.