Tvpertutti.it - L'eredità, la campionessa Stefania va al ‘massimo' e vince: la cifra conquistata

Leggi su Tvpertutti.it

L'celebra una nuovae una nuova vincita. Nel corso della puntata andata in onda martedì 17 dicembre, Pierfrancesco ha tentato di riscattarsi dopo la disfatta subita nella sfida precedente. Nonostante l'impegno profuso, il concorrente non è riuscito a centrare il suo obiettivo, poiché un'altra persona è riuscita a spuntarla e a conquistare il titolo didella serata.I concorrenti della puntata del 17 dicembre de L'Pierfrancesco, dopo una precedente Ghigliottina che non gli aveva portato fortuna, è tornato a sfidare dei nuovi avversari. Tra questi c'era, originaria di Bolzano, assistente di ragazzi con disabilità; Claudio, di Molfetta, un ingegnere gestionale; Federico, di Carboneri, insegnante di inglese; Alessia, di Ormea; il giovane Federico, diciannovenne; e infine Raffaella, di Roma, impiegata.