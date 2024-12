Amica.it - Lavorare a maglia è l’hobby natalizio che fa bene a cuore e testa

Ci vogliono tra le 10 e le 100 ore per completare un maglioneai ferri: che siate principianti o appassionati, i giorni di festa sono l’ideale per riprendere a. Un passatempo da rispolverare in grado di migliorare ilssere psico-fisico e la qualità della vita:aiuta nella riduzione dello stress e nella prevenzione della depressione, migliora la funzioni cognitive rallentandone il declino, aumenta la fiducia in se stessi e alimenta le connessioni sociali. Inoltre, da non sottovalutare, interviene nel combattere l’insonnia. Un esercizio mindfulness, al pari della meditazione.Uno studio dell’Università di Goteborg dimostra inoltre chefico per le persone che vivono con problemi di salute mentale: è descritto come un modo per portare un senso di calma e dare struttura alla vita.