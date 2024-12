Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Una nuova luce tecnica per Sofia Goggia. Brignone non inferiore a Gut”

LASTABILITÀDIin passato era in equilibrio, non dico precario, ma ti faceva sobbalzare sulla sedia in certi frangenti. È migliorata molto perché si è allenata tanto in gigante, la suasi è affinata tantissimo. L’abbiamo vista sciare molto bene a Beaver Creek: con il suo allenatore Agazzi ha fatto un grande lavoro. Chiaramente dopo tante cadute e infortuni, forse ha fatto sua la famosa regola di Bernhard Russi, secondo cui il discesista non deve cadere. Col passare degli anni, anche una sciatrice che ha fatto del coraggio la sua arma vincente è chiamata a prendere delle misure, imparando a dosare questo coraggio, che è necessario, ma sempre con grano salis. Il problema è che gli sci di oggi sono diversi rispetto a quelli dell’era di Russi, c’è sempre l’incognita della spigolata che può farti partire lo sci per la tangente.