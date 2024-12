Ilrestodelcarlino.it - IT Alert Emilia Romagna oggi, collasso dighe a Riolunato e Fontanaluccia: cosa succede e ora X

Modena, 17 dicembre 2024 – Ini test di IT-sono stati quasi ultimati, fatta eccezione per la prova dello scorso 9 dicembre che è stata posticipata causa emergenza maltempo. Quest’ultima verrà recuperata esattamente, martedì 17, e interesserà diversi comuni tra il reggiano e il modenese. Se le simulazioni per incidenti industriali si sono concluse,vedremo l’ultima prova legata al cedimento di grandi. Questa categoria si riferisce all’eventualedello sbarramento della struttura della diga stessa, o alla comparsa di danni alla diga che determinano il rilascio incontrollato di acqua, il quale causerebbe una pericolosa onda di piena e la conseguente inondazione delle aree situate a valle. Per questo è importante non tralasciare questo test, i cui dati aiuteranno il miglioramento del sistema di allarme nazionale e di conseguenza una migliore evacuazione in caso di emergenza.