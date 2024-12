Ilrestodelcarlino.it - In commissione volano stracci. E Tombolini ne ha per tutti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Avete sperc.ato l’assessore per settimane, ma ai vostri tempi facevate solo mancette, infornate di dipendenti amici, favori distribuiti e le perdite c’erano anche allora. Avete ridotto la cultura alla totale distruzione come i cessi e i cimiteri. A lei, inoltre, consigliera Fiordelmondo mancano i fondamenti". La giunta di centrodestra ha lasciato sola la traballante Bertini davanti alle forche caudine della minoranza di centrosinistra sulla Fondazione Muse e a darle man forte è arrivato il collega a lavori pubblici e manutenzioni, Stefano. Una difesa della Bertini e al tempo stesso un attacco per confondere le acque sul tema del buco di bilancio causato dalla stagione lirica 2024. Vista la delicatezza del momento sotto il profilo politico, l’amministrazione Silvetti (unico assente giustificato visto che ieri ha dovuto affrontare un intervento chirurgico a un braccio) ha voltato le spalle all’assessore alla cultura.