361magazine.com - Illusion e Caleidoscopio: l’arte di DESTRO e la cucina di Borghese trasformano le festività

Leggi su 361magazine.com

La mostra temporaneaLa frase “Niente è come sembra, soprattutto a Natale” sintetizza l’essenza di “”, la nuova mostra temporanea dell’artistapresso il ristorante AB – Il lusso della semplicità di Alessandroa Milano. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Tabor Group s.r.l., esplora il tema dellei percettive e della trasformazione del caos in ordine. Le opere, ispirate all’Op Art e al Surrealismo, giocano con colori, linee e contrasti per rivelare immagini nascoste a chi le osserva con attenzione. L’artista invita così a guardare oltre le apparenze.In parallelo, lo chef Alessandropropone una nuova creazione natalizia, Che Cassoeula fai?, che reinterpreta un classico milanese.Per il Capodanno,organizza “– Colors & Food” a Ca’ Vendramin Calergi a Venezia, una serata sensoriale unica con un menu che unisce tradizione e innovazione, dal cotechino di mezzanotte alla pasta Cacio&Pepe.