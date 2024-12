Tpi.it - Il ragazzo e la tigre: tutto quello che c’è da sapere sul film

Ile la: trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 17 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ile ladel 2022 diretto da Brando Quilici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaBalmani è un 12enne che ha perso la madre nel terremoto che ha devastato il Nepal, ed è stato mandato in un orfanotrofio lontano da casa, l’Ananadita Children’s Home. Ma il ragazzino vorrebbe tornare nella sua Katmandu, e a nulla valgono le attenzioni che Hanna, capostruttura dell’orfanotrofio, gli riserva, immedesimandosi nel suo smarrimento: anche lei infatti è un’orfana, e ha la missione di aiutare chi ha subìto la sua stessa sorte. Nella zona alcuni bracconieri uccidono unadel Bengala e le sottraggono il piccolo, ma Balmani, in fuga dall’orfanotrofio, vede il cucciolo e lo libera, portandolo con sé.