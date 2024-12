Agi.it - Gli occhiali smart di Meta fanno sempre più cose

AGI - GliRay-Ban dihannopiù funzionalità.ha recentemente annunciato l'introduzione di tre novità per il suo gadget da indossare: intelligenza artificiale (AI) dal vivo, traduzioni immediate e Shazam. Le funzioni di AI e traduzione dal vivo sono riservate ai membri del programma di accesso anticipato di, mentre il supporto per Shazam è disponibile per tutti gli utenti negli Stati Uniti e in Canada. Per l'Europa, e quindi l'Italia, ci sarà ancora da aspettare. L'AI dal vivo permette di interagire con un assistente virtuale mentre si osserva l'ambiente circostante. Si ricevono consigli su dove andare ma, ad esempio, possono essere suggerite anche ricette in base agli ingredienti che si stanno guardando, al mercato o a casa, e si hanno o avranno quindi a disposizione.