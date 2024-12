Gestore di una casa di riposo si fa intestare l’eredità da un’anziana | tre arresti

Leggi su Dayitalianews.com

Dovranno rispondere dei reati di corruzione, peculato e circonvenzione di incapaci. Sono tre gli indagati dai carabinieri del Nas di Salerno, fra i quali ildi unadiche è stato arrestato per essersi fatto nominare, con l’inganno, erede di una ricca signora di 86 anni. Per appropriarsi del patrimonio dell’anziana, residente nella struttura da lui amministrata, l’uomo le avrebbe fatto redigere due testamenti olografi nei quali veniva nominato unico successore. Il tutto sfruttando lo stato di incapacità in cui versava l’anziana. Sono scattate le manette anche per la direttrice e per l’amministratrice di sostegno.Ladiera già finita nel mirino dei militari quando, il 29 ottobre scorso, erano state arrestate dieci persone per sequestro di persona e maltrattamenti subiti dagli ospiti della stessa struttura.