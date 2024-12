Formiche.net - Ecco chi ristrutturerà la Sala Conferenze Internazionali della Farnesina

Le necessità di export e le minacce ibride hanno convinto Antonio Tajani a impegnarsi per una ristrutturazione dell’organizzazione del ministero degli Esteri. Un ritocco è previsto anche per lache ieri e oggi ha ospitato il ministro e gli altri ospiti, compreso il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, per la XVII edizione degli “Stati generalidiplomazia”, la Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo. Infatti, è l’ultimo appuntamento nella, che quest’anno ha ospitato molti incontri legati alla presidenza italiana del G7 (compreso, la scorsa settimana, quello organizzato dal Belfer Center di Harvard), prima dei lavori programmati.L’appalto relativo a “Lavori e acquisto forniture intervento riqualificazione tecnologica e funzionaledel Palazzoa Roma – DGAI UFFICIO II” è stato aggiudicato alla ditta concorrente Picalarga Srl, con sede a Campagnano, Comunecittà metropolitana di Roma Capitale.