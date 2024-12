Dilei.it - È morta Diane Delano, l’addio all’attrice: “Era piena di vita, ci mancherà”

Ci sono volti che restano impressi nella mente e nel cuore della gente e quello diè certamente uno di questi. L’attrice èa 67 anni lo scorso 13 dicembre, dopo una breve malattia. A renderlo noto è stata per prima la sua collega e amica di lunga data Stepfanie Kramer, seguita dal suo agente, Dennis Sevier: “Quandoentrava in una stanza sapevi che era lì. Eradie amava fare l’attrice. Ci”, queste le sue parole.degli amiciDennis Sevier è stato a lungo l’agente di, un rapporto professionale che nel tempo si è trasformato in una amicizia. Non è un caso che sia stato proprio lui tra i primi a confermare la notizia della morte dell’attrice, avvenuta lo scorso 13 dicembre nella sua casa di Sherman Oaks, in California.