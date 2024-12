Anteprima24.it - Crisi idrica in Molise, il Grim attacca Molise Acque: “Troppa fornitura a Benevento, chiusure notturne”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ necessario ripristinare a favore dei Comuni un regolare flusso idrico anche ponendo in essere una maggiore e drastica riduzione sui flussi destinati alla Regione Campania”. E’ quanto scrive il presidente della, Massimo Saluppo, in una lettera inviata a. La società che gestisce le risorse idriche chiede una serie di informazioni e documenti. “Risultano indispensabili – spiega Saluppo – per consentirci di programmare una gestione ottimale delle risorse idriche sui Comuni e così programmare e contenere lenelle prossime giornate festive”.chiede “la immediata verifica degli accordi interregionali ed in special modo con la Campania per quanto attiene il flusso idrico a questa riservata”. La società denuncia inoltre “come la pur innegabilesia amplificata dalla totale mancanza di pianificazione da parte diche finisce con il ricadere unicamente sugli utenti domestici, commerciali, agricoli ed industriali”.