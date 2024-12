Lettera43.it - Chelsea, Mykhailo Mudryk risultato positivo a un test antidoping

L’attaccante ucraino del, èa uncondotto a ottobre dopo una partita di Premier League. La sostanza vietata rilevata non è stata resa nota ufficialmente, anche se media ucraini ipotizzano si tratti di meldonium.ha confermato la notizia con un post su Instagram, dichiarandosi completamente estraneo alla vicenda: «Posso confermare di essere stato informato che la FA ha rilevato tracce di una sostanza vietata in un mio campione. Sono in uno stato di shock totale perché non ho mai usato consapevolmente sostanze vietate, o infranto alcuna regola. Sto ragionando a stretto contatto con il mio gruppo di lavoro per capire come sia potuto accadere. So di non aver fatto nulla di sbagliato, e continuo a sperare di tornare presto in campo».