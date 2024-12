Quotidiano.net - Borse europee deboli in attesa del taglio dei tassi USA: Madrid e Milano in calo

guardando al prossimo futuro deistatunitensi, dando per scontato il prossimodi 25 punti base che dovrebbe varare a breve la Fed. Il listino peggiore è stat ampiamente quello di, che ha chiuso con un ribasso dell'1,7%, appesantito dagli scivoloni del gruppo bancario Unicaja (-7%) e del titolo di Telefonica (-5%). Seduta negativa anche per la Borsa di: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1,22% a 34.315 punti, l'Ftse All share indell'1,19% a quota 36.516. Il mercato azionario di Londra è sceso dello 0,8%. Più caute le altre: Amsterdam ha ceduto lo 0,2%, Francoforte lo 0,1% mentre Parigi è salita dello 0,1% finale. L'euro ha oscillato fiacco per la tutta giornata attorno a quota 1,05 contro il dollaro, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha concluso la seduta a 115 punti base, lo stesso livello dell'avvio.