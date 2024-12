Liberoquotidiano.it - "Boato tremendo, in mattinata controlli a Gpl": esplosione ad Aprilia, la testimonianza di un vicino di casa

"Eravamo in, stavamo accompagnando mio figlio a calcio. Io e mio marito eravamo dentro, lui era fuori nel giardino quando c'è stata la deflagrazione. Un grande botto e poi la scia di nero fumo. Ero terrorizzata al pensiero di mio figlio". Scossi e impauriti i vicini didella villa esplosa ieri sera ad, in Via Apollo, sono stati i primi a rendersi conto della gravità di quanto accaduto. "Erano le cinque circa - ricorda - abbiamo sentito un grande botto poi il fumo e le fiamme.nostra ha tremato, le ante delle finestre si sono aperte e la credenza è caduta a terra. Sono corsa subito fuori perché mio figlio era lì. Subito gli abbiamo detto di chiamare i carabinieri e vigili del fuoco". Anche loro confermano la presenza di un'azienda di manutenzione nella: "Da quanto ci hanno detto erano andati a scaricare il bombolone", posizionato fuori dallama ancora intatto.