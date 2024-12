Cityrumors.it - Aria calda in auto: rischi multa da 400€ se ti beccano in questo modo

Tenere l’condizionata accesa in macchina potrebbe portare a unadi oltre 400 euro: ecco in quale situazione è punibileIl freddo è arrivato. L’inverno è ormai alle porte e le temperature si stanno rapidamente abbassando in tutta Italia. Ormai è inevitabile girare con cappotti, cappelli e spesso anche i guanti per evitare di accusare le temperature gelide che si stanno rapidamente diffondendo per tutto il nostro Paese.indase tiin– Cityrumors.itLe nostre abitazioni, gli uffici e tutte le aree al chiuso diventano quindi luogo di riparo dall’fredda che rende complicato anche solo girare liberamente per le città, approfittando dei condizionatori e dei termosifoni che rendono più vivibile i vari ambienti. Tra questi rientrano anche le macchine.