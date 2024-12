Anteprima24.it - Allarme solventi nell’acqua a Montoro, il M5S chiede chiarezza

Tempo di lettura: 2 minutiIl Gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle diesprime la propria preoccupazione per la grave situazione igienico sanitaria determinatasi nelle ultime ore.Il livello di inquinamento riscontrato dagli organi competenti sull’acqua potabile destinata ai residenti dinon può che preoccuparci.Serve un forte impegno per individuare rapidamente le fonti di inquinamento e le modalità tecniche per porvi rimedio.Il Gruppo territoriale ha fatto richiesta di accesso agli atti per conoscere i risultati delle analisi di Arpac e Asl sulle acque dei pozzi interessati dai fenomeni di inquinamento da Tetracloroetilene. E’ nota l’origine industriale di tale inquinamento e negli anni sono stati avviati piani di bonifica che sembravano potessero risolvere il problema.