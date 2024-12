A22 rilancia la nuova versione della Superlega | ecco la Unify League

Leggi su Sportface.it

UnaSuper. A22 Sports Management, l’agenzia che ha portato le istanzedefuntaalla Corte di giustizia europea, vincendo il ricorso contro la posizione dominante dell’Uefa, sta varando la creazione”, unacompetizione europea “la cui qualificazione sia inclusiva, meritocratica e compatibile con il calendario complessivo”. A questa competizione prenderebbero parte 96 squadre in totale: ci sarebbero 16 squadre, divise in due gruppi da otto e che affronteranno ogni avversario in casa e in trasferta, sia nella Stardi livello superiore che nella Goldsecondaria. Poi altre due leghe – Blue e Union – avrebbero ciascuna quattro gruppi da otto club. A22 ha dichiarato di aver presentato una richiesta formale a Uefa e Fifa per “ottenere il riconoscimento ufficiale per le sue nuove competizioni calcistiche europee per club transfrontaliere”.