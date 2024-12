Isaechia.it - Uomini e Donne, uno dei tronisti è pronto a fare la sua scelta? L’indiscrezione

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, qualcuno deidipotrebbe essere molto vicino alla.Secondo quanto riportato qualche giorno fa da Lorenzo Pugnaloni, le prossime registrazioni del dating show sono programmate per domani e dopodomani, martedì 17 e mercoledì 18 dicembre.Si tratterebbe di due puntate molto più brevi del previsto. Questo dettaglio, unito all’eloquente emoticon degli occhi utilizzata da Pugnaloni nell’annuncio, ha fatto fantasticare gli affezionati del programma. Si è subito pensato ad una possibile!In queste ore le ipotesi si sono rincorse. Quella che va per la maggiore è che la tronista che potrebbe essere pronta per mettere la parola fine alla sua esperienza possa essere Martina De Ioannon. Tra i tre rimasti, è l’unica ad aver messo su un percorso equilibrato investendo i propri sentimenti sia per un corteggiatore che per l’altro, non lasciando trapelare troppo circa le proprie intenzioni.