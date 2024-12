Ilfattoquotidiano.it - “Tutto può succedere”: Amadeus posa con Fiorello, Nicola Savino e Fabrizio Biggio e fa sognare i fan. Nuovo show in arrivo?

Galeotto fu lo scatto, si oserebbe dire. Forse sì, perché la foto in cuino sorridenti ha acceso l‘entusiasmo di tutti i fan del quartetto ‘ex Festival di Sanremo’, per così dire., infatti, era stato chiamato per guidare il Dopo Festival nel 2020, mentreha accompagnatosu VivaRai2 ed è stato anche lui presente all’Ariston. “può accadere”, sottolinea inoltre il conduttore, come a gettare benzina su un fuoco che arde in quei telespettatori che ancora oggi sono affezionatissimi a ciascuno dei quattro personaggi televisivi.Discorsi sui massimi sistemi o progetti sul prossimo futuro? Ai posteri l’ardua sentenza, ma la speranza che i quattro amici possano tornare sul piccolo schermo per una nuova avventura tutti insieme è ancora viva nei loro sostenitori.