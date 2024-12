Ilfattoquotidiano.it - “Spara accidentalmente all’amico, poi si toglie la vita”: morti due giovani durante una battuta di caccia nel Cagliaritano

Avrebbetoalla nuca dell’amicounadi, poi si è tolto la: sarebbe questa la dinamica dietro la morte di duedi 28 e 27 anni trovati privi dila notte dai carabinieri in località Mela Murgia a Quartucciu, nell’hinterland di Cagliari. Alla base pertanto, secondo i primi accertamenti degli uomini dell’Arma, vi sarebbe un incidente di: il fucile utilizzato è quello di proprietà della prima vittima, unico titolare del porto d’armi.I militari della compagnia di Quartu Sant’Elena, insieme ai vigili del fuoco di Cagliari e al Corpo Forestale regionale, stavano cercando i duetori da domenica sera, quando i familiari avevano lanciato l’allarme preoccupati per il mancato ritorno dei due, che si erano allontanati a piedi per unadinel bosco di Mela Murgia.