Sanremo Selvaggia Lucarelli al Dopofestival? Lei intanto non smentisce | Vorrei annunciare Fedez

Leggi su Open.online

Dopo l’annuncio dei 30 big in gara, l’hype per il prossimo Festival della Canzone Italiana disi sposta verso i co-conduttori. Al momento l’unico nome certo è quello di Alessandro Cattelan al, il format riesumato da Carlo Conti per il primo dei suoi (al momento) due Festival, ma da ieri le voci che si rincorrono nei corridoi di Viale Mazzini parlano anche di. La stessa ieri, ospite di Da noi. a ruota libera, non ha negato, anzi ha detto: «Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!». Una frase che, per un carrozzone gigantesco come, suona come una conferma totale. La giornalista si è anche lasciata scappare una battuta: «Mi piacerebbe tantissimo avere il cartoncino in mano ela canzone di