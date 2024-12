Rapporto | Il Liverpool farà un grande annuncio su Mo Salah prima della fine dell’anno dopo gli ultimi sviluppi

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Un recentedell’outlet spagnolo Marca ha fornito notizie incoraggianti per i tifosi del, affermando che la superstar Moè sul punto di accettare un nuovo contratto con il club.Questo è un sollievo significativo per i fan, dato che il futuro diè stato oggetto di intense speculazioni, con l’attaccante egiziano nell’ultimo anno del suo attuale contratto e nessun nuovo accordo ancora in vigore.Da quando è arrivato aldall’AS Roma per 35 milioni di sterline nel 2017, Moè stato a dir poco sensazionale.Il 32enne ha segnato l’incredibile cifra di 227 gol e fornito 101 assist in 372 presenze, con una media di quasi un gol o assist a partita durante il suo mandato. Questa coerenza gli è valsa il paragone con grandi del calcio come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.